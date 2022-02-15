В Японії створили місяцехід з головою і руками: дивіться, як він працює

На відео показали, на що здатний цей робот

Компанія GITAI, що розробляє дистанційно-керованих роботів для майбутніх космічних місій, виклала у мережу ролик із випробувань місяцехода R1. Його тестування відбувалося на полігоні Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) у місті Сагаміхара.

Телекерований ровер проїхав складним рельєфом, що імітує місячну поверхню, взяв проби ґрунту і навіть зібрав макет сонячної батареї. Дивіться на відео, як він справлявся зі своєю задачею.

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Телекерований місяцехід GITAI оснащений колесами, що обертаються на 360 градусів. У його передній частині встановлена ​​антропоморфна надбудова з головою та руками-маніпуляторами, камерами та ліхтариком. Дані з камер транслюються на VR-шолом оператора, який дає команди роверу за допомогою спеціальних контролерів. Основне застосування R1 – розвідка, взяття проб, огляд і складання технічних пристроїв. Власне, все це і продемонстровано на відео.

На полігоні JAXA прототип виконав чотири завдання:

проїхав складним рельєфом, що імітує місячну поверхню;

видерся на піщаний пагорб з ухилом 15 – 20 градусів;

невеликою лопаткою взяв проби місячного ґрунту;

а також зібрав макет сонячної батареї, переміщаючись між ящиком із деталями та місцем будівництва.

Оскільки випробування визнали успішними, наступний крок – демонстрація роботи технології на Місяці. За планами, запуск місяцехода до супутника Землі відбудеться у середині десятиліття.

До речі, щось схоже у Honda. Минулого року компанія анонсувала серію космічних проєктів, серед яких згадуються роботи-аватари із системою дистанційного керування на базі штучного інтелекту. Їх хочуть відправити на Місяць на початку 2030-х років. Оскільки керувати місяцеходами будуть космонавти, що перебувають на орбіті, затримки передачі сигналу виявляться мінімальними, і реагувати на дії оператора машини будуть практично в реальному часі.

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