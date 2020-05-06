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В Японії придумали, як скоротити кількість розлучень через карантин
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У режимі постійної самоізоляції людина, котра ще вчора робила вас надзвичайно щасливими, почала жахливо бісити? Ви стомилися через постійне перебування удвох у чотирьох стінах? Задумалися про розлучення? Японці вирішили врятувати сім'ї, які почали тріщати по швах через карантин.
Японський туроператор запропонував подружжям, які замкнуті через карантин у чотирьох стінах, відпочити один від одного в номерах порожніх готелів. Компанія надала на вибір втомлених від сім'ї японців 500 повністю мебльованих номерів у готелях по всій країні. Це стало можливим лише "завдяки" пандемії, через яку готелю нині пустують і не приносять прибуток.
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Гості можуть жити у тимчасовому притулку від одного дня до шести місяців. Ціна усамітнення – 37 доларів на день і близько 844 доларів на місяць.
Автор нововведення – Кейсуке Араі, менеджер компанії-туроператора. Ідея прийшла до пана Араі після того, як він на власному досвіді переконався в тому, що карантин здатний зруйнувати родинне щастя. Коли чоловік приступив до віддаленої роботи з дому, він став все частіше сваритися зі своєю партнеркою. Араі зрозумів, що він такий в Японії не один. І знайшов вихід для таких же, як він сам.
Тут варто зауважити, що устрій життя сучасного японця має свої особливості. Чоловіки звикли багато часу проводити в офісі. Найчастіше вони там засиджуються не тому, що у них багато роботи, а тому що їм хочеться втекти від сім'ї. Їх обтяжують сімейні обов'язки. І не тільки.
Ситуацію посилює і те, що японці живуть в надзвичайно тісних квартирах (за мірками середньостатистичного європейця або американця). Сім'ї змушені тулитися у своїх клітках, оскільки житло в країні дуже дороге. Особливо в мегаполісах.
Площа звичайної квартири токійського менеджера середньої ланки – 30 квадратних метрів. Однак переважають квартири по 20 "квадратів" і менші: так звані смарт-квартири в останні роки стали особливо популярними.
У перші ж дні на пропозиції туроператора відгукнулися і жінки, які страждають від сімейного насильства. Нагадаємо, що торік його показники досягли в Японії рекордної планки.
Компанія, яка знайшла тимчасовий вихід для втомлених один від одного партнерів, опублікувала в соцмережах хештег #coronadivorce і запропонувала японцям поміркувати про свої проблеми. Туроператор отримав за лічені години не тільки 140 запитів на оренду тимчасового "холостяцького" житла, але і безліч розповідей про те, як карантин руйнує сім'ї.
Кейсуке Араі зауважив, що компанія бажає запобігти розлученням у країні, які в останні роки почастішали. І тому запропонувала людям відпустку наодинці з собою. Таким чином у чоловіка або жінки з'явиться час і простір для того, щоб подумати про свої стосунки.
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