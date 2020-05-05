Люди цих знаків Зодіаку справжні енергетичні вампіри

Деякі люди навіть не підозрюють про те, що після спілкування з ними відчувається пустка та втома. Астрологи розповіли, які ж знаки Зодіаку насправді ще ті енергетичні вампіри.

Рак. Хоч ці люди дуже сильні емоційно, але доволі нестабільні. Їм потрібно заряджатись від інших, навіть якщо в оточення і не найкращий настрій.

І ще: Просто нестерпні: жінки цих знаків Зодіаку мають найскладніший характер

Вони готові підставити своє плече, щоб хтось виплакався, а також самі легко ображаються, намагаючись отримати більше уваги до себе. Насправді Раки дуже хороші люди, які бажають всім добра, але для свого комфорту готові на різноманітні маніпуляції.

Діва. З представниками цього знаку Зодіаку завжди складно, адже вони дуже вимогли не лише до себе, а й до інших. Шквал навіть дрібної критики – це нормально для них. Найскладніше у цій ситуації пояснити, що вам це не приємно, адже Діва ставить перед собою ціль зробити вас кращими, а не принизити. Тому несвідомо стає ще тим енергетичним вампіром.

Скорпіон. Ось хто природжений маніпулятор, який здатен на будь-які витівки з чужим життям для власних цілей. Чимало людей навіть не помічають, як стають їхніми маріонетками. Інколи вони навіть умисно принижують гідність оточення, щоб отримати користь. Не найкращі помічники, які точно не будуть задоволені чужими досягненнями.

Читайте також: Гороскоп на цей тиждень 4 – 10 травня: прогноз для всіх знаків Зодіаку