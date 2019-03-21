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В Японії показали факел Олімпіади з відходів: відеофакт

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Факел для Олімпіади-2020 буде виглядати саме так - фото 1
Факел для Олімпіади-2020 буде виглядати саме так / Nippon

Олімпійський факел виготовили з металу, який використовувався для побудови тимчасового житла для тих, хто постраждав від землетрусу 2011 року.

У Токіо офіційно презентували факел Олімпійський ігор-2020. Зауважимо, що за своєю формою він нагадує квітку сакури.

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Факел зроблений з алюмінію. Цікаво, що близько 30% цього металу – перероблені.

У довжину олімпійський факел сягає 71 сантиметра. Важить він 1,2 кілограма. П'ять окремих вогнів з'являються з пелюстків, а вогонь об'єднується в центрі факела.

Олімпійський вогонь має прибути до Японії 20 березня 2020 року.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що медалі для Олімпіади в Токіо зроблять з п'яти мільйонів телефонів. З викинутих і зданих на утилізацію гаджетів отримали тонни дорогоцінних металів, які отримають нове життя. Зазначимо, що Олімпійські ігри-2020 пройдуть з 24 липня по 9 серпня наступного року!

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Джерело: Nippon
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