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Жувальну гумку легендарного футбольного тренера продали за космічну суму

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Фергюсон очолював Манчестер Юнайтед з 1986 по 2013 рік - фото 1
Фергюсон очолював Манчестер Юнайтед з 1986 по 2013 рік / Eurosport

Фрагмент жувальної гумки Фергюсона проданий на аукціоні. За ці гроші можна купити Rolls-Royce або Ferrari.

Жувальна гумка, яку колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон жував під час свого останнього матчу на чолі манкуніанців, була продана на інтернет-аукціоні eBay. За підсумками торгів ціна лота склала 390 тисяч фунтів.

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Останнім матчем на посаді головного тренера для Фергюсона став матч Прем'єр-ліги Англії проти Вест Бромвіча 19 травня 2013 року. Зустріч завершилася результативною нічиєю 5:5. До речі, всі виручені кошти від продажу жуйки підуть у благодійний фонд Манчестер Юнайтед.

Алекс Фергюсон очолював Манчестер Юнайтед з 1986 по 2013 рік. Під його керівництвом манкуніанці виграли 38 трофеїв, в тому числі завоювали 13 титулів чемпіонів Англії і дві перемоги в Лізі чемпіонів. Також знаменитий фахівець досяг успіхів з Абердіном, і іншими шотландськими клубами і зі збірною Шотландії. Під час кар'єри тренера Алекс Фергюсон прославився тим, що завжди ефектно жував жуйку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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