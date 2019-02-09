Медалі для Олімпіади в Токіо зроблять з 5 мільйонів телефонів

Як і було оголошено майже 3 роки тому, організаційний комітет Олімпійських і Паралімпійських ігор 2020 року у Токіо підтвердив намір використовувати електронні відходи для виготовлення медалей для спортсменів.

З викинутих і зданих на утилізацію гаджетів отримали тонни бронзи, срібла та золота.

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За запевненням представників комітету, громадськість, компанії по всій Японії, а також місцеві та закордонні спортсмени надали величезну підтримку.

Для виготовлення медалей використають старі телефони

У результаті ініціативи муніципальна влада зібрала близько 47 488 тонн електронних відходів. Сюди входять понад 5 мільйонів старих телефонів, які користувачі здали до магазинів місцевого оператора NTT DOCOMO. Крім того, в поштових відділеннях та інших громадських закладах були встановлені пункти прийому старої техніки.

Олімпійські ігри пройдуть у 2020 році

Ще у червні минулого року було видобуто 2700 кг переробленої бронзи, а станом на жовтень 2018 організатори відзвітували про видобуток 93,7% з необхідних 30,3 кг золота і 85,4% від 4100 кг срібла. Комітет упевнений, що завдяки вже зібраним запасам він отримає достатньо матеріалів для створення медалей вже до 31 березня цього року.

Нагадаємо, що літні Олімпійські ігри 2020 пройдуть з 24 липня по 9 серпня наступного року.

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