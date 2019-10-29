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В Японії офіційно прокоментували плаття Олени Зеленської

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Володимир та Олена Зеленські - фото 1
Володимир та Олена Зеленські / instagram

Минулого тижня президент України Володимир та Олена Зеленські з робочим візитом відвідали Японію. Для офіційного заходу перша леді обрала наряд жовтого кольору, який викликав бурхливі суперечки у мережі. Так, представники посольства Японії в Україні офіційно прокоментували образи перших осіб країни.

У посольстві Японії в Україні повідомили про позитивні враження від візиту президента Володимира Зеленського з першою леді на церемонію інтронізації імператора Японії Нарухіто. Про це йдеться на сторінці японського посольства в Facebook.

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"Ми висловлюємо нашу щиру подяку президенту Володимиру Зеленському та першої леді за те, що вони прийняли запрошення відвідати нашу країну для участі в церемонії інтронізації Його Величності Імператора Японії на минулому тижні", – йдеться в повідомленні.

Окремо похвалили й наряди перших осіб України: "Їхній одяг також добре гармоніював з благородною атмосферою і справила на японське суспільство дуже позитивне враження про подружжя і Україні як країну", – зазначено в повідомленні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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