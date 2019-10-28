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Серіал Великі Вуйки Хелловін

Тіна Кароль і Дан Балан вразили чуттєвим дуетом у шоу Танці з зірками 2019

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Дует Тіни Кароль і Дана Балана - фото 1
Дует Тіни Кароль і Дана Балана

Щонеділі українська поп-діва Тіна Кароль підкорює глядачів шоу Танці з зірками 2019 стильними та відвертими образами. Але в десятому випуску проєкту зірка вразила не тільки спокусливим нарядом, але й ніжним та романтичним номером з Даном Баланом.

Десятий випуск шоу Танці з зірками був присвячений Хеловіну. Під час ефіру учасники проєкту виходили на головний паркет країни у різних химерних образах. Не стала винятком й Тіна Кароль, яка влаштувала справжній сюрприз для фанатів, з'явившись в образі ніжного ангела і станцювавши разом з Даном Баланом.

І ще: Танці з зірками 2019: дивитись онлайн повний 10 випуск шоу

Так, глядачі стали свідками чуттєвого і романтичного спільного номера Ангела і Дракули під дуетну пісню "Додому". Тіна постала в блискучому білому платті з розрізом до стегна на тонких бретелях. Зірки трималися за рук, ніжно обіймалися і дивилися один одному в очі. Між парою відбулася справжня хімія.

Читайте також: Танці з зірками 2019: хто покинув шоу у десятому прямому ефірі

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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