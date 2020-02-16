В який бік дивиться кінь? Дізнаєтеся про свій тип мислення

Хочете дізнатися, що частіше керує вашими діями: інтуїція чи логіка? Цей простий тест визначить, яка півкуля мозку у вас розвинена краще.

Щоб отримати відповідь на це питання, подивіться уважно на картинку і скажіть, куди дивиться цей кінь: прямо на вас або, навпаки, він від вас відвернувся?

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Я бачу, що кінь дивиться на мене

Якщо ви побачили, що морда коня повернута у вашу сторону, значить у вас сильніше розвинена ліва півкуля головного мозку. Ви логік і прагматик, який керується здоровим глуздом і оперує виключно фактами реальності. Ви маєте чудові аналітичні здібності. Вашій пам'яті можна тільки позаздрити.

Я бачу, що кінь дивиться за лінію горизонту

Якщо вам здається, що кінь відвернувся і дивиться в протилежну від вас сторону, значить вас можна віднести до тих людей, у яких більше розвинена права півкуля. Тому вам набагато легше запам'ятовувати картинки й образи, ніж цифри. У вас дуже розвинена інтуїція. Приймаючи рішення, ви більше спираєтесь на свої емоції та почуття, ніж на доводи розуму.

Я бачу, що кінь дивиться і на мене, і за горизонт

Якщо вам вдається легко перемикати увагу і бачити, як кінь дивиться то на вас, то в протилежну сторону, значить ви врівноважена особистість. Ви в рівній мірі використовуєте обидві півкулі мозку і, завдяки цьому, здатні приймати збалансовані рішення.

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