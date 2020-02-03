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ТЕСТ: Перевірте, чи зможете ви відгадати дитячі загадки
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Підготували для вас питання, відповіді на які не такі вже й очевидні. Ці загадки для дітей, але чи дорослі знають правильний варіант відповіді? Проходьте цікаві тести на Радіо МАКСИМУМ!
Подекуди загадки для дітей не такі вже і прості, адже треба ввімкнути фантазію, проявити креатив та підійти до розгадки з нестандартної сторони. Чи подужаєте ви "легкі" головоломки?
ТЕСТ: Перевірте, наскільки добре ви розбираєтеся у кухнях світу
Відповідай на питання та ділися результатом з друзями!
До теми: Фейк або правда: Вгадай новину за заголовком
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