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В УЄФА презентували новий м'яч Ліги чемпіонів

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Плей-офф цього розіграшу Ліги чемпіонів стартує 12 лютого - фото 1
Плей-офф цього розіграшу Ліги чемпіонів стартує 12 лютого / Trend.Az

У плей-офф Ліги чемпіонів команди будуть грати новими м'ячами.

Прес-служба УЄФА презентувала новий офіційний м'яч, яким європейські гранди гратимуть у матчах плей-офф Ліги чемпіонів.

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Новий м'яч від компанії Adidas зроблений в білому, червоному і жовтому кольорах. Плей-офф цього розіграшу Ліги чемпіонів стартує 12 лютого матчами "Манчестер Юнайтед" – "ПСЖ" і "Рома" – "Порту". Фінал найпрестижнішого клубного турніру Старого Світу відбудеться в Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітано" 1 червня.

Тим часом український воротар Андрій Лунін сам прийняв рішення залишитися в Леганесі до кінця цього сезону.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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