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Лунін відмовився повертатися до Реалу
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Українець Андрій Лунін хоче продовжити грати за Леганес.
Український воротар Андрій Лунін сам прийняв рішення залишитися в Леганесі до кінця цього сезону.
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За інформацією ЗМІ, "Реал" все-таки планував дострокове повернення українця у зв'язку з продажем третього воротаря "вершкових" Кіко Касильї в англійський "Лідс". Але 19-річний українець задоволений своїм становищем у "Леганесі" і вважає, що цей клуб допомагає йому адаптуватися до Ла Ліги і рости.
Керівництво "Леганеса" також у захваті від роботи українського голкіпера і його інтеграції в команду. Відомо також, що "пепінерос" планують орендувати Луніна на наступний сезон. В цьому сезоні уродженець Харківщини зіграв за "Леганес" тільки по 2 матчі в чемпіонаті та Кубку Іспанії.
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