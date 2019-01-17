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Лунін відмовився повертатися до Реалу

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Керівництво "Леганеса" у захваті від роботи українського голкіпера - фото 1
Керівництво "Леганеса" у захваті від роботи українського голкіпера / Diario AS

Українець Андрій Лунін хоче продовжити грати за Леганес.

Український воротар Андрій Лунін сам прийняв рішення залишитися в Леганесі до кінця цього сезону.

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За інформацією ЗМІ, "Реал" все-таки планував дострокове повернення українця у зв'язку з продажем третього воротаря "вершкових" Кіко Касильї в англійський "Лідс". Але 19-річний українець задоволений своїм становищем у "Леганесі" і вважає, що цей клуб допомагає йому адаптуватися до Ла Ліги і рости.

Керівництво "Леганеса" також у захваті від роботи українського голкіпера і його інтеграції в команду. Відомо також, що "пепінерос" планують орендувати Луніна на наступний сезон. В цьому сезоні уродженець Харківщини зіграв за "Леганес" тільки по 2 матчі в чемпіонаті та Кубку Іспанії.

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Джерело: football.ua
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