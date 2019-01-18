Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Стало відомо, скільки заробляє Коноплянка у новому клубі

  • 164
Футболіст Євген Коноплянка - фото 1
Футболіст Євген Коноплянка / instagram

Лідер збірної України з футболу Євген Коноплянка до кінця поточного тижня повинен бути офіційно оголошений гравцем турецького "Бешикташа".

29-річний півзахисник практично повністю погодив умови особистого контракту з стамбульськими "орлами". За даними видання Sabah, в новому клубі Коноплянка буде отримувати не менше 2,5 мільйонів євро на рік. При цьому з урахуванням різних бонусів ця сума може збільшитися ще на 500 тисяч.

І ще: Лунін відмовився повертатися до Реалу

Очікується, що 18 січня Коноплянка буде на матчі турецької першості, в якому "Бешикташ" прийме на своєму полі "Акхісар". Саме після цього турецький клуб повинен оголосити про перехід українського півзахисника.

Читайте також: Кріштіану Роналду виграв перший трофей з Ювентусом: відео

Джерело: sabah
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
iPhone X та Samsung Galaxy S8: чи варто купувати флагмани минулих років
  • 04 лютого, 15:00
  • 420
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31343
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 673
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Події Футбол