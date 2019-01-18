Стало відомо, скільки заробляє Коноплянка у новому клубі

Лідер збірної України з футболу Євген Коноплянка до кінця поточного тижня повинен бути офіційно оголошений гравцем турецького "Бешикташа".

29-річний півзахисник практично повністю погодив умови особистого контракту з стамбульськими "орлами". За даними видання Sabah, в новому клубі Коноплянка буде отримувати не менше 2,5 мільйонів євро на рік. При цьому з урахуванням різних бонусів ця сума може збільшитися ще на 500 тисяч.

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Очікується, що 18 січня Коноплянка буде на матчі турецької першості, в якому "Бешикташ" прийме на своєму полі "Акхісар". Саме після цього турецький клуб повинен оголосити про перехід українського півзахисника.

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