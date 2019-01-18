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Іспанський новачок Динамо отримає шалену зарплату

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Зарплата Франа Соля не найбільша в команді - фото 1
Зарплата Франа Соля не найбільша в команді / twitter

Футболіст Фран Соль буде отримувати в київському Динамо мільйон євро за сезон.

Новоспечений форвард "Динамо" Фран Соль буде отримувати не найвищу зарплату в клубі.

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За інформацією джерела, наближеного до клубу, керівництву киян вдалося знизити початковий запит бомбардира щодо зарплати, проте вона набагато вища, ніж вихованець "Реала" отримував у нідерландському "Віллемі II".

"Зарплата Франа Соля не найбільша в команді. Початковий запит гравця був на рівні найвищої зарплати серед футболістів. У процесі торгів цю суму змогли дещо знизити. Звичайно, вона набагато вища тієї, що він отримував у Віллеме II. Зрозуміло, що матеріальний стимул зіграв дуже важливу роль при переході Франа у Динамо", – повідомило джерело.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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