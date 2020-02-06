Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

В українському підручнику з географії знайшли карту з Skyrim

  • 76
Карта з Skyrim - фото 1
Карта з Skyrim / youtube

В українському підручнику з географії за шостий клас виявили карту з популярної комп'ютерної гри The Elder Scrolls V: Skyrim. Про це розповіла журналістка Анна Чабарай на своїй сторінці у Facebook.

Так, карту з Skyrim знайшли в розділі "Земля на плані та карті" – 36 сторінка. Книжку видали у 2014 році тиражем понад 100 тисяч примірників. Підручник рекомендований Міністерством освіти країни. Авторами підручника є В. Пеструшко та Г. Уварова.

І ще: Бісять всіх: ТОП 20 фраз, які не варто нікому казати

В українському підручнику з географії знайшли карту з Skyrim - фото 384326

І нагадаємо, що на початку лютого в іншому українському підручнику – з всесвітньої історії за 10 клас – знайшли сумного Кіану Рівза: його прифотошопили до знімка 1932 року. Автор підручника пізніше розповів, що навмисно залишив фото з актором.

Тож у шостому класі вивчають географію по Skyrim, а в десятому – дивляться на сумного Кіану Рівза.

В українському підручнику з географії знайшли карту з Skyrim - фото 384325

Дивіться також: Здивований вчитель, який будить студентів, став зіркою Reddit (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Super Bowl 2020: Шакіра і Джей Ло "розірвали" сцену сексуальними танцями
  • 03 лютого, 14:11
  • 1898
Картинки з Днем ангела Оксани 2020: листівки і відкритки з іменинами
  • Вчора, 19:10
  • 7826
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2074084
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл