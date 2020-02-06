В українському підручнику з географії знайшли карту з Skyrim

В українському підручнику з географії за шостий клас виявили карту з популярної комп'ютерної гри The Elder Scrolls V: Skyrim. Про це розповіла журналістка Анна Чабарай на своїй сторінці у Facebook.

Так, карту з Skyrim знайшли в розділі "Земля на плані та карті" – 36 сторінка. Книжку видали у 2014 році тиражем понад 100 тисяч примірників. Підручник рекомендований Міністерством освіти країни. Авторами підручника є В. Пеструшко та Г. Уварова.

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І нагадаємо, що на початку лютого в іншому українському підручнику – з всесвітньої історії за 10 клас – знайшли сумного Кіану Рівза: його прифотошопили до знімка 1932 року. Автор підручника пізніше розповів, що навмисно залишив фото з актором.

Тож у шостому класі вивчають географію по Skyrim, а в десятому – дивляться на сумного Кіану Рівза.

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