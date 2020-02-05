Здивований вчитель, який будить студентів, став зіркою Reddit (відео)

У мережі набуває популярності ролик з викладачем, який креативно будить втомлених студентів, і робить здивований вигляд. Краще не засинати у нього на заняттях!

На платформі Reddit користувач з ніком LoneWolfZml поділився кількома записами зі своїми вчителем, на заняттях якого реально намагаються ніколи не дрімати.

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За короткий час ролик зібрав понад 52 тисячі переглядів та понад тисячу коментарів. А все тому, що креативний викладач завжди бере книжку, яку кидає на стіл поряд з "жертвою" або ж просто гучно закриває. Коли студент прокидається, то він робить щиро вражений вигляд, наче сам здивувався від власних дій.

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