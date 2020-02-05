Бісять всіх: ТОП 20 фраз, які не варто нікому казати

Люди часто вживають певні слова чи фрази, які вже втратили своє значення або ж взагалі не мають жодного підґрунтя. Тому користувачі зібрали "поради", які дратують їх найбільше.

На платформі Reddit користувач з ніком negan2018 запитав, що ж найбільше дратує користувачів. Виявилось, що деякі поради і фрази викликають просто небесний гнів у багатьох людей. Тому, якщо не хочете зіпсувати стосунки, а також опинитись у чорному списку, не використовуйте цих слів.

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Ти не зрозумієш

Йди за своїми мріями

Бо я так сказав

Дружнє нагадування

Дай мені ще хвилинку

Якщо життя дає тобі лимон, то зроби лимонад

Це все божий задум

Я просто кажу, що...

Як твій пошук роботи?

Тобі варто більше усміхатись!

Це нормально, ти просто молодий

Коли ти знайдеш ту саму людину, то захочеш дітей

Працюй, якщо ти чогось хочеш

Ми так завжди робимо

Вийди з зони комфорту

Хлопці завжди будуть хлопцями

Ок, бумер

Припинити сидіти в телефоні

Токсична маскулінність

Я не такий, як інші

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