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Бісять всіх: ТОП 20 фраз, які не варто нікому казати

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Що не варто казати - фото 1
Що не варто казати

Люди часто вживають певні слова чи фрази, які вже втратили своє значення або ж взагалі не мають жодного підґрунтя. Тому користувачі зібрали "поради", які дратують їх найбільше.

На платформі Reddit користувач з ніком negan2018 запитав, що ж найбільше дратує користувачів. Виявилось, що деякі поради і фрази викликають просто небесний гнів у багатьох людей. Тому, якщо не хочете зіпсувати стосунки, а також опинитись у чорному списку, не використовуйте цих слів.

І ще: Три запитання, на які треба відповісти до шлюбу

  • Ти не зрозумієш
  • Йди за своїми мріями
  • Бо я так сказав
  • Дружнє нагадування
  • Дай мені ще хвилинку
  • Якщо життя дає тобі лимон, то зроби лимонад
  • Це все божий задум
  • Я просто кажу, що...
  • Як твій пошук роботи?
  • Тобі варто більше усміхатись!
Бісять всіх: ТОП 20 фраз, які не варто нікому казати - фото 384236
  • Це нормально, ти просто молодий
  • Коли ти знайдеш ту саму людину, то захочеш дітей
  • Працюй, якщо ти чогось хочеш
  • Ми так завжди робимо
  • Вийди з зони комфорту
  • Хлопці завжди будуть хлопцями
  • Ок, бумер
  • Припинити сидіти в телефоні
  • Токсична маскулінність
  • Я не такий, як інші

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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