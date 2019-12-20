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В Україні з'явиться відеофіксація іспиту на водійські права: як це працюватиме
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Міністерство внутрішніх справ оголосило, коли ж в Україні складення практичного іспиту на водійські права почнуть фіксувати на відеокамеру. Таке нововведення має підвищити прозорість процедури.
Як повідомили в уряді, іспити на право керування транспортним засобом є однією з найбільш популярних послуг у сервісних центрах МВС: наприклад, у 2018 році в Україні було вперше видано 409 729 водійських посвідчень.
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Однак українці продовжували скаржитись на непрозорість процедури та хабарництво, тож Міністерство внутрішніх справ вирішило розв'язати цю проблему введенням відеофіксації. Як повідомив заступник начальника Головного сервісного центру МВС Юрій Смольянінов, перебіг екзамену почнуть знімати на камери, які будуть встановлені в кожному екзаменаційному авто. Вони фіксуватимуть дії водія на дорозі та ситуацію в салоні. Загалом працюватиме 440 приладів.
Відеофіксація запрацює в кожному регіоні України вже з вівторка, 24 грудня. У разі виникнення суперечностей кандидат у водії матиме змогу оскаржити результати іспиту. Термін зберігання відео з реєстратора становитиме 10 діб.
Під час тестового режиму кандидат у водії може відмовитися від фіксації процесу складення практичного іспиту. Обов'язковою фіксація іспитів стане з 2020 року, а відмова від відеофіксації іспиту стане підставою для його недопуску до складення практики. Також збільшиться термін зберігання відео.
ВІДЕО, ЯК ПРАЦЮЄ ВІДЕОФІКСАЦІЯ ІСПИТУ НА ПРАВА:
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