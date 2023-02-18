В Україні з'явилася "заміна" для Винника? Андрій Кравченка випустив пісню "Доле моя"

Молодого артиста Андрія Кравченка вже порівнюють із "ватажком вовчиць" через схожий тембр голосу. Так це чи ні – вирішуйте самі. Ловіть прем'єру від виконавця – "Доле моя"!

Сам артист на такі закиди реагує з гумором, мовляв, українська сцена велика і два "розкрадачі жіночих сердець" помістяться.

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Музику та слова до "Доле моя" виконавець написав сам і розповів, що першим завжди приходить приспів й він одразу ж наспівує його на диктофон. Тому телефон завжди зі співаком – навіть більше не для дзвінків чи соцмереж, а для творчості. Після приспіву йде вже решта тексту та мелодія.

Музика вкрай важлива для людей зараз. Сьогодні, як ніколи, слід говорити про свої почуття, бо завтра може не настати. Та й взагалі жінка для нас, чоловіків, – емоційний тил. Буде в неї на душі все гаразд, то й ми тримаємо стрій ще впевненіше. Хлопці, говоріть частіше слова любові та вдячності своїм коханим. А якщо думки плутаються, іноді й таке буває, тоді вмикайте мою пісню "Доле моя" і вона все скаже за вас!", – зазначає артист.

Паралельно з творчістю артист активно займається благодійністю. Зокрема, він вже купив для наших воїнів на фронт 4 автівки – детальніше читайте в інтерв'ю.

Слухайте пісню Андрій Кравченко – Доле моя:

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