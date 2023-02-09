Інтерв'ю з Андрієм Кравченком – ватажок "вовчиць" про допомогу ЗСУ, пісні та рецепт щастя

"Брат" Олега Винника, а може "син"? Новий секс-символ українського шоубізу дав ексклюзивне інтерв'ю Радіо Максимум, у якому розповів не лише про свою творчість, а й поділився тим, як волонтерить під час війни. Також співак розкрив кілька особистих секретів. Далі – читайте більше!

Сьогодні твоя творчість здебільшого – інтимна лірика: пісні про кохання і про війну. Левову частку з них ти пишеш сам. Як це відбувається? Як розумієш що ця тема "ок", а ця "поки не на часі"?

Я завжди пишу зрозумілі пісні з лаконічною назвою і простим приспівом, переважно про вічне – про любов. Я не можу сказати, що сьогодні напишу таку пісню, а завтра таку. Ні, це все працює не так. "Кістяк" пісні приходить сам і зазвичай, в якийсь незручний момент. Беру диктофон і починаю наспівувати. А далі вже можу пісню допрацьовувати тижнями. Якщо взяти до прикладу пісню "Доле моя", то вона прийшла спонтанно. "Діти війни" писалися через переживання і страждання.

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Під час війни черпати натхнення на творчість та й на саме життя виходить не завжди. Який твій рецепт?

Я за цей час війни усвідомив, що не потрібно відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. Життя – і є саме натхнення: кохання в серці, природа, спорт (вірю, що в здоровому тілі – здоровий дух). Потрібно вірити в хороше, змінюватися в кращий бік, насолоджуватися тим, що маєш, ну, і бути щирим та небайдужим. Тоді натхнення не змусить себе чекати.

Ти не любиш афішувати інформацію про волонтерство, яким займаєшся. Та все ж про добрі справи варто говорити, бо вони підштовхують інших не сидіти на місці. Ти, до речі, як і соліст гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець "ганяєш" нашим котикам автівки на фронт. Розкажи про це:

Я роблю усе можливе, що від мене залежить. Я маю невеличкий бізнес, з якого вже вдалося купити та передати на потреби ЗСУ чотири позашляховики. Власноруч займався "пригоном" автівок і повною підготовкою для виправлення на фронт. Зараз дуже багато українців і не тільки, стежить за моєю творчістю і моєю позицією. І може когось із них, я надихну робити добру справу і займатись волонтерством. Я не кажу, що кожен має допомагати фінансово. Можна плести маскувальні сітки, "варити свічки", в'язати шкарпетки, не відмовити у допомозі переселенцям тощо. Вірю, що навіть добре слово, сказане бійцям чи одне одному, допоможе нам здобути Святу Перемогу.

Не афішуєш ти й особисте життя, але значній частині українських жінок це цікаво. Чому так?

Це особисте. Вважаю, що воно має залишатися "поза кадром"! Моя аудиторія, мій слухач – моє публічне кохання! Ось про ці почуття я готовий говорити постійно!

Зараз багато пар під тиском воєнних подій, на жаль, розлучаються. Чи є в тебе рецепт довготривалих стосунків і як в кризові періоди "вирулити"?

Стосунки – це тяжка праця! Немає ідеальних. А у тяжкі часи на всіх нас чекають нові випробування. Перш за все, вважаю, потрібно не рубати з плеча і не кидати слова на вітер. Посварилися? Буває! Знаходьте одне для одного добрі, теплі слова. Обставини з війною зараз підкидатимуть хмизу у полум'я стосунків. Але ж не забувайте, що після чорної смуги завжди, наголошую, завжди настає світла смуга.

У тебе прем'єра пісні "Доле моя". Вона зараз дуже вчасна, бо через події реально хочеться дякувати долі що живий, що маєш коханих і рідних. Ти з такою метою її написав?

Музика вкрай важлива для людей зараз. Сьогодні, як ніколи, слід говорити про свої почуття, бо завтра може не настати. Та й взагалі жінка, для нас чоловіків, – емоційний тил. Буде в неї на душі все гаразд, то й ми тримаємо стрій ще впевненіше. Хлопці, говоріть частіше слова любові та вдячності своїм коханим. А якщо думки плутаються, іноді й таке буває, тоді вмикайте пісню "Доле моя" і вона все скаже за вас!

Скоро ти вирушаєш у тур в Європу з класною метою. Розкажи про це:

Це буде Латвія. Я хочу в такий спосіб підтримати українців, які були вимушені виїхати. Зараз там дуже багато жінок і дітей, чоловіки та батьки яких захищають нашу державу. Їм потрібна ця підтримка. Заспіваю для них багато нових моїх пісень та ті, що вже знані. Приготував навіть переможний хіт під назвою "Україна"! Певен, що він припаде до душі українкам! А ще принагідно нагадаю Європі, що нам потрібна їхня підтримка (фінансова, зброєю, соціальна). Бо наші воїни зараз відстоюють не лише нашу країну і наші життя, а і європейські цінності загалом.

Андрія Кравченка часто порівнюють з "ватажком вовчиць" Олегом Винником. Він розповідає, чому так відбувається і як особисто йому така аналогія:

Хтось каже – у нас схожі голоси, дехто навіть говорить, що ми й ззовні схожі. Чув чутки, що ми нібито брати. Навіть було таке, що мене його сином називали. Була ще історія, коли я був у залі на концерті Олега і до мене підходили його фани фотографуватися. Думаєте, що просто так? (всміхається).

Чи можна припустити, поки Олег Винник зараз відсутній, ти вирішив, що "святе місце порожнім не буває"?

Час не стоїть на місці й у кожного свій шлях. У будь-якому разі на кожного артиста знайдеться свій слухач. Поділимося!

Як ти ставишся до того, що тобі вже пророчать долю нового секс-символу українського шоубізу?

Якщо пророчать – я приймаю! Людей не обдуриш. Тим паче наших українських жінок.

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