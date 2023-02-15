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"Коли твоя земля в війні" – Віктор Винник і МЕРІ випустили нову пісню й кліп на неї
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Нова пісня, яку презентують музиканти, отримала назву "Коли твоя земля в війні". Віктор Винник написав її нещодавно, і сама назва промовисто свідчить про зміст пісні. Простими словами автор описав наше сьогодення, наші надії й сподівання і непохитну віру у Перемогу.
Уже цілий рік наші Збройні Сили боронять Україну і дають гідну відсіч окупантам. В тилу розгорнуто безпрецедентних масштабів волонтерську діяльність. Культурний співочий фронт тримають українські артисти.
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Віктор Винник і МЕРІ протягом року видали кілька пісень на військово-патріотичну тематику – "рускій ваєнний карабль…", "Герой", "Victoria", а також альбом "Так, я з України". Як і усі свідомі українці, команда активно дає благочинні концерти зі збору коштів та виступає для наших вояків.
Цей трек увійде до нового альбому Віктора Винника і МЕРІ, який, цілком можливо, побачить світ вже цієї весни. Також на пісню було відзнято відеокліп, режисером, як і у кількох останніх роботах, виступив сам Віктор Винник. За задумом відео має передавати почуття, які ми переживали протягом року – тривогу, сум. Але у фіналі головному героєві трапляється давня могила воїнів УПА – як нагадування та символ того, що наша війна є продовженням їхньої боротьби. І ми не маємо права зрадити пам’ять Героїв, полеглих за нашу Свободу.
Слухати пісню Віктор Винник і МЕРІ – Коли твоя земля в війні:
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