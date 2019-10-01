В Україні зростає ринок нових автомобілів

Обсяг продажу нових легкових автомобілів в Україні в січні-вересні 2019 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зріс на 2% – до 61,7 тисячі одиниць.

Про це повідомляє прес-служба асоціації Укравтопром. Зазначається, що у вересні рівень продажу підвищився, у порівнянні з вереснем 2018 року, на 6% – до 7,2 тисячі авто.

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За даними Укравтопрому, лідерську позицію на ринку зайняла Renault. У вересні нові автомобілі цієї марки отримали 1153 українських реєстраційних номери. У порівнянні з вереснем минулого року реєстрації збільшилися на 65%.

Renault

На другому місці Toyota – 1059 авто цієї марки поповнили український автопарк. Свій липневий результат Toyota поліпшила на 15%. Третій рядок рейтингу зайняла KIA з результатом у 624 покупці, що на 43% більше, ніж роком раніше.

Toyota

KIA

Четверта позиція у HYUNDAI – 477 авто, що на 17% більше в порівнянні з вереснем 2018 року. Замикає п'ятірку лідерів місяця Škoda – 403 авто (+8%).

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