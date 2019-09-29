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McDonald's відкриває мережу зарядних станцій для електрокарів

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Підживив себе, підживи своє авто - фото 1
Підживив себе, підживи своє авто

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's розширює функціонал. Тепер там можна буде не лише смачно та швидко попоїсти, а й зарядити свій електромобіль перед поїздкою.

Раніше ресторани швидкого харчування залучали відвідувачів безкоштовним Wi-Fi, але тепер настала пора придумати щось новеньке.

І ще: McDonald's почне тестувати м'ясо в бургерах на рослинній основі

McDonald's першим в індустрії запустив мережу зарядних станцій для електромобілів, які дозволяють поповнити заряд тягової батареї, поки водій їсть "Біг Мак" з картоплею фрі і запиває все це газованою водою, до прикладу.

На жаль, зарядка не безкоштовна - фото 358288
На жаль, зарядка не безкоштовна

Поки така можливість є тільки у Швеції, де McDonald's обладнав зарядними станціями 55 своїх ресторанів. Щоправда, ця послуга платна – з похвилинною тарифікацією.

Мережа зарядних станцій планується розширити для початку як у Швеції, так і в Нідерландах, де скоро будуть встановлені 168 таких станцій.

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Джерело: Motor
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