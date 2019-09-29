Пара спала в Tesla Model X на шаленій швидкості: у мережі з'явилося відео

Ми вже не перший рік живемо в XXI столітті, і хоча літаючі машини все ніяк не з'являються, автономні електромобілі вже стали реальністю. Так, в інтернеті опублікували ролик, на якому пара солодко спала в машині під час руху на швидкості 90 км/год.

Одна з найвідоміших моделей – Tesla Model X, оснащена системою "Автопілот" з фронтальним радаром, 12 ультразвуковими датчиками для розпізнавання об'єктів на відстані до 488 см з усіх боків і на будь-якій швидкості, високоточною фронтальною камерою і цифровою системою екстреного гальмування. Все це дозволяє автомобілю рухатися по своїй смузі, перебудовуватися, коригувати швидкість в залежності від дорожніх знаків і уникати зіткнень.

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В ідеалі ви просто сідаєте в машину, вводите місце призначення, і вона сама везе вас туди, куди вам потрібно – без будь-яких зусиль з вашого боку. Але недавно вибухнув скандал: хтось зняв парочку, яка солодко спала в машині, що мчала зі швидкістю 90 км/год по шосе в Массачусетсі.

Автопілот поки що не на 100% надійний і не випробуваний у всіх можливих умовах, тому сліпо покладатися на нього досить ризиковано. Виробник сам закликає уважно стежити за дорогою, так що ці двоє точно поступили нерозумно.

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