Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Вибір матері День вчителя

Пара спала в Tesla Model X на шаленій швидкості: у мережі з'явилося відео

  • 40
Tesla Model X - фото 1
Tesla Model X / thedrive

Ми вже не перший рік живемо в XXI столітті, і хоча літаючі машини все ніяк не з'являються, автономні електромобілі вже стали реальністю. Так, в інтернеті опублікували ролик, на якому пара солодко спала в машині під час руху на швидкості 90 км/год.

Одна з найвідоміших моделей – Tesla Model X, оснащена системою "Автопілот" з фронтальним радаром, 12 ультразвуковими датчиками для розпізнавання об'єктів на відстані до 488 см з усіх боків і на будь-якій швидкості, високоточною фронтальною камерою і цифровою системою екстреного гальмування. Все це дозволяє автомобілю рухатися по своїй смузі, перебудовуватися, коригувати швидкість в залежності від дорожніх знаків і уникати зіткнень.

І ще: YouTube, Netflix та ігри: електромобілі Tesla отримали найбільше в історії оновлення

В ідеалі ви просто сідаєте в машину, вводите місце призначення, і вона сама везе вас туди, куди вам потрібно – без будь-яких зусиль з вашого боку. Але недавно вибухнув скандал: хтось зняв парочку, яка солодко спала в машині, що мчала зі швидкістю 90 км/год по шосе в Массачусетсі.

Автопілот поки що не на 100% надійний і не випробуваний у всіх можливих умовах, тому сліпо покладатися на нього досить ризиковано. Виробник сам закликає уважно стежити за дорогою, так що ці двоє точно поступили нерозумно.

Читайте також: У Каліфорнії поліцейська Tesla розрядилася під час погоні

Джерело: youtube
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хто ти з серіалу Друзі? ТЕСТ про улюблених героїв
  • 23 вересня, 15:10
  • 5648
Як змінилися актори фільму Сутінки: фото тоді і зараз
  • 26 вересня, 18:21
  • 3019
Ґаджети, які мають бути у кожної порядної ґаздині на кухні
  • 24 вересня, 12:15
  • 1672
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології