В Україні знизилися ціни на кросовер Hyundai

Спеціальні ціни будуть діяти до кінця місяця / Hyundai

Hyundai Motor Ukraine, офіційний дистриб'ютор автомобілів Hyundai, знижує ціни на кросовер В-класу Creta.

Придбати Hyundai Creta можна з 538 000 гривень. Практичний, безпечний та динамічний кросовер Hyundai Creta пропонують в Україні в чотирьох комплектаціях.

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В Україні знизилися ціни на кросовер Hyundai

В Україні знизилися ціни на кросовер Hyundai

Автомобіль оснащений бензиновим 1,6-літровим двигуном, 6-ступінчатою механічною або автоматичною коробкою передач на вибір, переднім або повним приводом. За даними компанії, спеціальні ціни будуть діяти до кінця місяця. У початковій комплектації Creta Active покупцеві доступні такі опції:

Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира

Кондиционер з фільтром салону

Центральний замок і іммобілайзер

Підогрів передніх сидінь

Бортовий комп'ютер

Обігрів заднього скла

Аудіосистема з кнопками управління на рулі

Порти AUX / USB

Денні ходові вогні

Датчик напору у шинах

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