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В Україні знизилися ціни на кросовер Hyundai

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Спеціальні ціни будуть діяти до кінця місяця - фото 1
Спеціальні ціни будуть діяти до кінця місяця / Hyundai

Hyundai Motor Ukraine, офіційний дистриб'ютор автомобілів Hyundai, знижує ціни на кросовер В-класу Creta.

Придбати Hyundai Creta можна з 538 000 гривень. Практичний, безпечний та динамічний кросовер Hyundai Creta пропонують в Україні в чотирьох комплектаціях.

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В Україні знизилися ціни на кросовер Hyundai - фото 275899
В Україні знизилися ціни на кросовер Hyundai
В Україні знизилися ціни на кросовер Hyundai - фото 275898
В Україні знизилися ціни на кросовер Hyundai

Автомобіль оснащений бензиновим 1,6-літровим двигуном, 6-ступінчатою механічною або автоматичною коробкою передач на вибір, переднім або повним приводом. За даними компанії, спеціальні ціни будуть діяти до кінця місяця. У початковій комплектації Creta Active покупцеві доступні такі опції:

  • Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира
  • Кондиционер з фільтром салону
  • Центральний замок і іммобілайзер
  • Підогрів передніх сидінь
  • Бортовий комп'ютер
  • Обігрів заднього скла
  • Аудіосистема з кнопками управління на рулі
  • Порти AUX / USB
  • Денні ходові вогні
  • Датчик напору у шинах

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Джерело: telegraf
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