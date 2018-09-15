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В Україні знизилися ціни на кросовер Hyundai
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Hyundai Motor Ukraine, офіційний дистриб'ютор автомобілів Hyundai, знижує ціни на кросовер В-класу Creta.
Придбати Hyundai Creta можна з 538 000 гривень. Практичний, безпечний та динамічний кросовер Hyundai Creta пропонують в Україні в чотирьох комплектаціях.
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В Україні знизилися ціни на кросовер Hyundai
В Україні знизилися ціни на кросовер Hyundai
Автомобіль оснащений бензиновим 1,6-літровим двигуном, 6-ступінчатою механічною або автоматичною коробкою передач на вибір, переднім або повним приводом. За даними компанії, спеціальні ціни будуть діяти до кінця місяця. У початковій комплектації Creta Active покупцеві доступні такі опції:
- Фронтальні подушки безпеки водія та пасажира
- Кондиционер з фільтром салону
- Центральний замок і іммобілайзер
- Підогрів передніх сидінь
- Бортовий комп'ютер
- Обігрів заднього скла
- Аудіосистема з кнопками управління на рулі
- Порти AUX / USB
- Денні ходові вогні
- Датчик напору у шинах
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Джерело: telegraf
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