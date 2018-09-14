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Представлений перший в світі броньований суперкар
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Цей Aston Martin німецькі умільці допрацювали до розкішного броньованого суперкару.
Мабуть, це перший в світі броньований суперкар. Адже не у кожного броньовика під капотом 5,2-літровий V12 твін-турбо потужністю 608 л.с.
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Суперкар Aston Martin DB11 захищений за стандартом В4, тобто він витримує обстріл з пістолета або дробовика. Цікаво, що броня збільшила вагу купе всього на 150 кг. Тому різниця з неброньованими авто буде відчутна хіба що на гоночному треку. Захистили авто за допомогою балістичної сталі і композитних матеріалів. Крім того, на фото добре видно товсте куленепробивне скло, причому без віконних рамок.
Захищений Aston Martin DB11 створили для того, щоб показати, що нова технологія легкого бронювання може бути застосована практично для будь-якого авто, в тому числі і для спортивного.
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