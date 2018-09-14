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Представлений перший в світі броньований суперкар

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Суперкар Астон Мартін захищений за стандартом В4 - фото 1
Суперкар Астон Мартін захищений за стандартом В4 / topgear

Цей Aston Martin німецькі умільці допрацювали до розкішного броньованого суперкару.

Мабуть, це перший в світі броньований суперкар. Адже не у кожного броньовика під капотом 5,2-літровий V12 твін-турбо потужністю 608 л.с.

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Суперкар Aston Martin DB11 захищений за стандартом В4, тобто він витримує обстріл з пістолета або дробовика. Цікаво, що броня збільшила вагу купе всього на 150 кг. Тому різниця з неброньованими авто буде відчутна хіба що на гоночному треку. Захистили авто за допомогою балістичної сталі і композитних матеріалів. Крім того, на фото добре видно товсте куленепробивне скло, причому без віконних рамок.

Представлений перший в світі броньований суперкар - фото 275645
Представлений перший в світі броньований суперкар
Представлений перший в світі броньований суперкар - фото 275646
Представлений перший в світі броньований суперкар
Представлений перший в світі броньований суперкар - фото 275647
Представлений перший в світі броньований суперкар

Захищений Aston Martin DB11 створили для того, щоб показати, що нова технологія легкого бронювання може бути застосована практично для будь-якого авто, в тому числі і для спортивного.

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Джерело: topgear
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