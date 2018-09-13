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Фотошпигуни помітили стильний Kia ProCeed GT

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Об'єм багажного відділення у ProCeed складе 594 літрів - фото 1
Об'єм багажного відділення у ProCeed складе 594 літрів / news.yahoo

У США помітили під час дорожніх тестів стильний Kia ProCeed GT, виконаний в кузові Shooting-brake (з двома дверима універсал).

Його офіційна прем'єра відбудеться в найближчі дні. Наразі відомо, що топовий Kia ProCeed GT буде оснащуватися 1,6 л бензиновим двигуном з турбонаддувом потужністю 201 к.с. і 265 Нм кр.м.

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Мотор працює в парі з 7-ступінчастою автоматичною коробкою передач з подвійним зчепленням. До сотки автомобіль зможе розігнатися за 7,5 секунд при максимальній швидкості 225 км/год. Компанія Kia планує продавати Shooting-brake тільки в комплектаціях GT-Line і GT. У лінійку його двигунів увійдуть такі ж агрегати, якими оснащуються стандартні хетчбек і універсал Ceed. Пізніше покупцям запропонують версію з "м'якою" гібридною силовою установкою.

У США помітили під час дорожніх тестів стильний Kia ProCeed GT - фото 275549
У США помітили під час дорожніх тестів стильний Kia ProCeed GT
У США помітили під час дорожніх тестів стильний Kia ProCeed GT - фото 275548
У США помітили під час дорожніх тестів стильний Kia ProCeed GT

Об'єм багажного відділення у ProCeed складе 594 літрів, тобто майже стільки ж, скільки і у Ceed Sportswagon (600 л). Це буде місткий автомобіль. Презентація Kia ProCeed GT відбудеться через кілька днів.

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Джерело: news.yahoo
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