В Україні у кілька разів зріс попит на електромобілі й електросамокати

Проблеми з паливом в Україні вплинули на популярність транспорту на електриці. Наші земляки почали частіше купувати електромобілі й електросамокати. Розповідаємо, на скільки змінились цифри.

Відповідними даними поділились на OLX Авто. Як повідомляє The Village Україна, попит на електромобілі зріс у 7 разів, а на електросамокати – у 3.

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Найпопулярнішим електромобілем став Opel. Тут 11 потенційних клієнтів на один автомобіль. Другу позицію посідають відразу Renault і Nissan.

Що стосується електричного персонального транспорту, то найбільше ним цікавились на Київщині, Одещині та Львівщині. Там максимально зріс попит на електросамокати й гіроскутери.

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