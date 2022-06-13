Вже у липні може стати реальним розмитнення авто через додаток "Дія"

Цей законопроєкт про розмитнення автомобілів у "Дії" вже погодив Кабінет міністрів України. Далі відбудеться голосування народних депутатів. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що "до липня в Україні впровадять послугу розмитнення автівки через додаток "Дія".

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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що "процес розмитнення буде максимально прозорим і зручним, а всі тіньові схеми, які були можливі у попередні роки в цій сфері будуть знищені".

Процес розмитнення та реєстрації авто буде відбуватися онлайн у декілька кліків. До того ж автомобілі з електричними двигунами будуть звільнені від оподаткування, а авто з гібридними двигунами отримають меншу ставку.

Цей проєкт Мінцифри реалізується за підтримки ГО "Офіс простих рішень та результатів", а також проєкту USAID/UK aid "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS".

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