Експерти розповіли, коли може статись гострий дефіцит палива та з чим він буде пов'язаний

В Україні досі переживають дефіцит палива. Але, як свідчать прогнози аналітиків, попереду він може стати ще гострішим. Розповідаємо, коли та що стане причиною цього.

Як розповів Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95", найбільше палива споживатимуть в Україні у серпні – вересні. І хоч надходження палива зростає, його кількість все ще обмежена.

Це цікаво: Вже у липні може стати реальним розмитнення авто через додаток "Дія"

Постачання зростає, але й споживання не стоїть на місці. Повертаються люди, активізується бізнес. А у серпні – вересні на нас чекає сезонний пік споживання, – наголосив він.

Куюн додав, що в Європі українцям вдалось вибити усі вільні бензовози, розміщені на замовлення на виробництвах. Щоденно до нашої країни приїжджають 230 машин, які привозять паливо. Росте постачання за допомогою залізниці, але відбувається це повільно.

Експерт зауважив, що палки в колеса вставляють у самій Європі. Мовляв, банки там не лише відмовляються фінансувати прямі угоди з постачання палива до нашої країни. Вони ще й не хочуть розглядати контракти в тих регіонах, які можуть займатись таким постачанням.

Також не сприяють процесу чиновники. Він наводить приклад Болгарії. Там трейдери повинні узгоджувати обсяги постачання палива до України з урядом.

"Тому особливого профіциту чекати поки не слід. Кожну машину наші трейдери буквально вигризають. Наразі головна мета – забезпечити поточний наростаючий попит та створити резерв під серпень – вересень. Та й взагалі, він має бути у країни, яка воює", – додав Куюн.

Тож з урахуванням поточної ситуації слід розуміти, що до жовтня в Україні дійсно можуть спостерігатись труднощі з покупкою палива. Тому ми вкотре закликаємо до піших прогулянок, а також використання громадського транспорту. Останнє не лише заощадить вам гроші, а й позитивно вплине на економіку нашої країни.

Читайте також: У 2035 році в Європі заборонять машини на бензині чи дизелі