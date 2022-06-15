На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Експерти розповіли, коли може статись гострий дефіцит палива та з чим він буде пов'язаний
-
- 140
В Україні досі переживають дефіцит палива. Але, як свідчать прогнози аналітиків, попереду він може стати ще гострішим. Розповідаємо, коли та що стане причиною цього.
Як розповів Сергій Куюн, директор "Консалтингової групи А-95", найбільше палива споживатимуть в Україні у серпні – вересні. І хоч надходження палива зростає, його кількість все ще обмежена.
Це цікаво: Вже у липні може стати реальним розмитнення авто через додаток "Дія"
Постачання зростає, але й споживання не стоїть на місці. Повертаються люди, активізується бізнес. А у серпні – вересні на нас чекає сезонний пік споживання, – наголосив він.
Куюн додав, що в Європі українцям вдалось вибити усі вільні бензовози, розміщені на замовлення на виробництвах. Щоденно до нашої країни приїжджають 230 машин, які привозять паливо. Росте постачання за допомогою залізниці, але відбувається це повільно.
Експерт зауважив, що палки в колеса вставляють у самій Європі. Мовляв, банки там не лише відмовляються фінансувати прямі угоди з постачання палива до нашої країни. Вони ще й не хочуть розглядати контракти в тих регіонах, які можуть займатись таким постачанням.
Також не сприяють процесу чиновники. Він наводить приклад Болгарії. Там трейдери повинні узгоджувати обсяги постачання палива до України з урядом.
"Тому особливого профіциту чекати поки не слід. Кожну машину наші трейдери буквально вигризають. Наразі головна мета – забезпечити поточний наростаючий попит та створити резерв під серпень – вересень. Та й взагалі, він має бути у країни, яка воює", – додав Куюн.
Тож з урахуванням поточної ситуації слід розуміти, що до жовтня в Україні дійсно можуть спостерігатись труднощі з покупкою палива. Тому ми вкотре закликаємо до піших прогулянок, а також використання громадського транспорту. Останнє не лише заощадить вам гроші, а й позитивно вплине на економіку нашої країни.
Читайте також: У 2035 році в Європі заборонять машини на бензині чи дизелі
-
20:4417 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:12"Візьми себе в руки" та ще 12 фраз, що не можна говорити людині, у якої депресія
-
19:29Просто, смачно й ароматно: ще одна ідея, як приготувати молоду картоплю
-
18:52Як відпустити важкі спогади та продовжити жити: 5 дієвих порад
-
18:18Rheinmetall представив танк KF51 Panther: чим може похизуватися нова бойова машина
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
17:47Як заготовити зелень на зиму: способи заморозки
-
17:19Свіжий рейтинг найдорожчих брендів світу: як зараз виглядає список
-
16:48У ФІФА показали офіційний постер до ЧС-2022
-
16:22У Франції вийшов журнал з українськими фігуристами на обкладинці
-
15:53До символів незламності: бійці показали вцілілі банки з консервацією на Миколаївщині
-
15:23Mercedes випустила рекламу, зняту у корпусі Київського національного університету
-
14:51Співаків випускають, а інших – ні: нові фейки про виїзд чоловіків за кордон
-
14:20Кінець епохи: Microsoft офіційно припинила підтримку браузера Internet Explorer
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:54Погода в Україні 17 червня: у яких областях пройдуть дощі
-
13:22Як на першому побаченні зрозуміти, чи підходить вам людина: поради від Андре Тана
-
12:50Привітання з Днем лікаря 2022 у прозі: щира подяка медикам своїми словами
-
12:28Реактивна артилерія знищує окупантів на Донеччині: десантники показали ефектне відео
-
11:55"Соловйов насправді жінка": зірка "Скаженого весілля" розвеселила новою пародією (18+)
-
11:23Чи зафіксовано спалах холери в Україні: відповідь МОЗ
-
10:50Стилістка назвала модні правила, які давно не актуальні
-
10:28Погода в Україні 16 червня: дощі оминуть більшість областей
-
09:50Ніжний полуничний сніданок: простий і смачний рецепт
-
09:223 правила, які допоможуть запам'ятовувати сни після пробудження
-
19:29Просто, смачно й ароматно: ще одна ідея, як приготувати молоду картоплю
-
17:19Свіжий рейтинг найдорожчих брендів світу: як зараз виглядає список
-
14:51Співаків випускають, а інших – ні: нові фейки про виїзд чоловіків за кордон
-
11:23Чи зафіксовано спалах холери в Україні: відповідь МОЗ
-
08:2210 звичних слів, які насправді не є українськими
- 15 червня
-
19:22Україна отримала значно менше податків від туризму через війну: на скільки змінилась цифра
-
16:49Від мобілізації звільнили ще одну категорію чоловіків: про кого йдеться
-
13:24У Мінцифрі розповіли, як відрізнити справжній чатбот від фейкового
-
10:21В Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки 15-17 червня – ДСНС
- 14 червня
-
19:31Чому нам зараз потрібна лайка: пояснення психолога
-
17:51Поради для водіїв, які спростять керування автомобілем у спеку
-
14:51Не лише унітази: в СБУ показали, як окупанти грабували магазин на Сумщині
-
11:55Усе, що потрібно для оподаткування: гід з актуальних державних послуг
-
08:23Ідеальна літня закуска: рецепт кабачкових рулетиків з горіхами
- 13 червня
-
19:53Просто та смачно: Клопотенко поділився рецептом запіканки з макаронів
-
17:50У найближчі роки смартфони можуть подорожчати настільки, що стануть предметами розкоші
-
15:20Вже у липні може стати реальним розмитнення авто через додаток "Дія"
-
12:20Львівська філармонія на благодійному ярмарку зібрала майже 150 000 грн для захисників
-
09:24"На жаль, безалкогольне": львівська пивоварня потролила ООН і випустила нове пиво
- 12 червня
-
18:58Варення з черешні: рецепти приготування джему на зиму в фото
-
15:5113 нових українських пісень червня, які варто почути кожному
-
12:56Мобілізація жінок в Україні: у мережі шириться новий фейк
-
10:51"Це добре": гурт "Антитіла" поділився кумедним відео з передової
- 11 червня
-
20:4412 червня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:27Розмитнення авто в Дії: як правильно зареєструвати машину онлайн