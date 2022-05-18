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В Україні шалено зріс попит на електромобілі: причиною став дефіцит палива
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Від початку повномасштабної війни Росії проти України в нашій державі спостерігається дефіцит палива. Не в останню чергу це відбувається тому, що окупанти регулярно гатять по нафтобазах. Тож тепер зріс попит на електромобілі.
У Liga.net повідомили, що за кілька тижнів попит на електромобілі зріс у 15 разів. Усе тому, що зараз в нашій державі спостерігається неабиякий дефіцит палива, а також черги на АЗК.
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Зауважимо, що станом на 1 травня 2022 року в нашій країні зареєстрували 35 762 електромобілі. У квітні наші земляки придбали 460 машин на електротязі. І хоч це скромний приріст у порівнянні з іншими місяцями, експерти прогнозують, що у травні усе суттєво зміниться.
У березні ринок продажу авто завмер. У квітні люди ще розбирались, як далі жити. А вже на початку травня почався справжній бум, – коментує Вадим Ігнатов, заступник голови правління Української асоціації учасників ринку електромобілів EV-UA.
Українців цікавлять як нові автомобілі, так і користовані. Причому останнім віддають перевагу, адже не потрібно очікувати. Також є можливість непогано зекономити у ці доволі непрості часи.
Цікаво: на OLX.Авто у квітні 2022 року українці у 15 разів частіше цікавилися електрокарами та в 11 разів – гібридами. Це, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.
Але і це ще не все. Перші два тижні травня підвищили ці показники ще на 152% та 28% відповідно.
Водночас варто розуміти, що дешеві електромобілі розбирають, наче гарячі пиріжки. Зараз середній цінник на користовані автомобілі на електротязі – 8 – 10 тисяч доларів. Після них ідуть новенькі китайці за 20 – 30 тисяч доларів, а вже за ними – Tesla й інші бренди.
Нагадаємо, що в Україні вирішили призупинити контроль цін на паливо. Отже, воно може невдовзі подорожчати. Але це зробили для того, щоб АЗК мали можливість закуповувати паливо й не було його дефіциту в нашій країні.
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