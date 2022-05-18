На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
В Україні призупинили регулювання цін на паливо: скільки воно тепер коштуватиме
-
- 141
У Кабінеті міністрів України ухвалили рішення, пов'язане з цінами на паливо. Мовиться про те, що державне регулювання його вартості вирішили призупинити.
Про це розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко під час телемарафону. Читайте на Радіо MAXIMUM, скільки може коштувати паливо в Україні.
Це цікаво: ОККО запустила чат-бот у Telegram, який показує відкриті АЗК та наявність пального
Вона підкреслила, що відповідне рішення дозволить компаніям закупляти необхідну кількість бензину та дизеля. Зауважимо, що його до нашої країни постачають з різних куточків світу.
За результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу було прийнято домовленість, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання, аби оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом, – сказала вона.
Свириденко додала, що в уряді вже спрогнозували можливу вартість на паливо. Мовиться про 58 гривень за літр дизелю, а також 52 – за літр бензину.
Якщо ж оператори зловживатимуть цінами, додала Свириденко, держава каратиме їх. Міністерка підкреслила, що з кожним тижнем ситуація на заправках покращуватиметься, а черги скорочуватимуться.
Водночас у низці українських міст очільники попрохали мешканців відмовитися від поїздок на особистих авто. Крім того, варто бути готовими до скорочення кількості громадського транспорту, який курсуватиме.
Натомість краще віддати перевагу велосипедам, самокатам або ж пішим прогулянкам. Це дозволить забезпечити паливом тих, кому це необхідно.
Читайте також: Шахраї створили фейковий чат-бот єПідтримка: як не стати жертвою зловмисників
-
18:52Хакери Anonymous зламали найбільший банк росії
-
18:24Річард Гір продав свій кабріолет на аукціоні, щоб допомогти українцям
-
17:56Мрія: в Україні з'явилося пиво, присвячене легендарному літаку Ан-225
-
17:22Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні: відомі дати й термін
-
16:54Бойова вишиванка: у Черкасах створили вишитий одяг для ЗСУ
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
16:25У Харківській області заборонили продаж алкоголю до кінця воєнного стану
-
15:55Камери фіксації порушень ПДР знову працюють в Україні – МВС
-
15:21В пустій кімнаті: слухайте нову ліричну пісню від Jerry Heil та YakTak
-
14:58Кіт Степан і Євген Клопотенко отримали нагороду World Influencers and Bloggers Awards 2022
-
14:28З Днем вишиванки: як зірки привітали українців зі святом
-
13:52"Газовий апокаліпсис": ветеран розвідки США поширює кремлівську пропаганду
-
13:22Володимир Зеленський став героєм нових коміксів у США – фото
-
12:55Майже літо в Україні: синоптик розповіла, якою буде погода 20 травня
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
12:27Швидкісний поїзд: з'явився трейлер нового фільму з Бредом Піттом
-
11:56У Києві в пекарні продають особливе тістечко "Борис Джонсонюк" – фото
-
11:22Прапор України опинився серед найпопулярніших смайликів у Twitter
-
10:53Куди подавати інформацію про мародерів та колаборантів: нові чат-боти від СБУ
-
10:27Україну не розділити: дивіться емоційне відео до Дня вишиванки
-
09:52Привітання з Днем вишиванки 2022: патріотичні картинки і листівки
-
09:21Як уникнути втоми та стресу під час війни: три поради на кожен день
-
08:52День вишиванки: перевір, що ти знаєш про особливості вишитої сорочки
-
08:245 поширених помилок водіїв під час заправки авто на АЗС
- 18 травня
-
20:5419 травня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
17:22Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію в Україні: відомі дати й термін
-
14:28З Днем вишиванки: як зірки привітали українців зі святом
-
10:27Україну не розділити: дивіться емоційне відео до Дня вишиванки
-
08:52День вишиванки: перевір, що ти знаєш про особливості вишитої сорочки
- 18 травня
-
20:21Моніка Лю з Литви відреагувала на нуль від українського журі на Євробаченні 2022
-
18:51Відомі регіони України, де можна найдешевше орендувати квартиру: дані OLX
-
16:49В Україні призупинили регулювання цін на паливо: скільки воно тепер коштуватиме
-
15:49У застосунку Дія з'явилася нова функція: чому вона важлива для України
-
12:5410 колоритних гуцульських слів, значення яких ви зрозумієте не одразу
-
09:23Шахраї створили фейковий чат-бот єПідтримка: як не стати жертвою зловмисників
- 17 травня
-
19:17Пісню Kalush Orchestra "Stefania" переспівали мовою жестів: щемливе відео
-
17:1910 фото російсько-української війни від The New Tork Times, які розчулять кожного
-
15:23Україна, Польща та Словенія взаємно визнають електронні підписи – Мінцифра
-
12:21В Україні з'явився VR-музей пам'яті війни: Ірпінь, Бородянка, Буча, Гостомель
-
09:52Окупанту вона сниться: слухайте запальну пісню про Паляницю від BANAR
-
08:52Як українці називали теплу пору року: 35 епітетів до слова "літо"
- 16 травня
-
19:24Нова середня ціна на бензин та дизпаливо – Мінекономіки
-
16:24Скільки українців планують жити в тій самій області України – результати опитування
-
13:21На знак солідарності: представниця Литви на Євробаченні переспівала "Стефанію"
-
08:26Говори красиво: як правильно називати різне кухонне приладдя українською
- 15 травня
-
19:31Кліп на пісню Kalush Orchestra "Stefania": у СБУ показали свій варіант відео
-
16:48Комендантська година у Києві буде скорочена: нові обмеження діятимуть з 15 травня
-
14:24"Він знав": фото Зеленського у рожевій панамі, як у Kalush, розлетілось в мережі
-
11:06Kalush Orchestra випустили болючий кліп на переможну пісню "Стефанія"
-
01:45Переможець Євробачення 2022: стало відомо, хто переміг у фіналі конкурсу