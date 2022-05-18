В Україні призупинили регулювання цін на паливо: скільки воно тепер коштуватиме

У Кабінеті міністрів України ухвалили рішення, пов'язане з цінами на паливо. Мовиться про те, що державне регулювання його вартості вирішили призупинити.

Про це розповіла міністерка економіки Юлія Свириденко під час телемарафону. Читайте на Радіо MAXIMUM, скільки може коштувати паливо в Україні.

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Вона підкреслила, що відповідне рішення дозволить компаніям закупляти необхідну кількість бензину та дизеля. Зауважимо, що його до нашої країни постачають з різних куточків світу.

За результатами сьогоднішнього засідання оперативного штабу було прийнято домовленість, щоб ми з боку держави призупинили цінове регулювання, аби оператори могли наситити ринок необхідним ресурсом, – сказала вона.

Свириденко додала, що в уряді вже спрогнозували можливу вартість на паливо. Мовиться про 58 гривень за літр дизелю, а також 52 – за літр бензину.

Якщо ж оператори зловживатимуть цінами, додала Свириденко, держава каратиме їх. Міністерка підкреслила, що з кожним тижнем ситуація на заправках покращуватиметься, а черги скорочуватимуться.

Водночас у низці українських міст очільники попрохали мешканців відмовитися від поїздок на особистих авто. Крім того, варто бути готовими до скорочення кількості громадського транспорту, який курсуватиме.

Натомість краще віддати перевагу велосипедам, самокатам або ж пішим прогулянкам. Це дозволить забезпечити паливом тих, кому це необхідно.

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