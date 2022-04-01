ОККО запустила чат-бот у Telegram, який показує відкриті АЗК та наявність пального

В умовах війни ситуація з пальним у країни неоднозначна і з дня на день може суттєво мінятися. Для зручності клієнтів мережа ОККО запустила чат-бот, у якому можна дізнатися усю необхідну інформацію.

Чат-бот @OkkoFuelBot від ОККО доступний в Telegram. З його допомогою кожен водій може переглянути перелік АЗК по всій Україні, які зараз відкриті, ознайомитися з режимом роботи та дізнатися, яке пальне можна купити. Ба більше, зазначаються також й умови, за яких продають пальне.

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Як користуватися чат-ботом

Щоб побачити весь функціонал сервісу, потрібно натиснути кнопку Start. Однак не забудьте увімкнути на смартфоні геолокацію для коректної роботи бота. Так ви отримаєте інформацію про найближчу АЗС.

Компанія ОККО продовжує працювати над тим, щоб користувачі її сервісів могли швидко дізнатися всю інформацію про роботу мережі та наявність палива.

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