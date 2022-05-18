У скільки обійшовся Києву безплатний проїзд у громадському транспорті: відповів Кличко

У Києві протягом перших місяців повномасштабної війни Росії проти України проїзд на громадському транспорті був безплатним. Віталій Кличко розповів, у скільки це обійшлося бюджету столиці.

Шокуючою цифрою мер Києва поділився під час телемарафону. Він розповів, скільки бюджет міста витрачав на компенсацію безплатного проїзду у громадському транспорті.

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Віталій Кличко зазначив, що поновити оплату за проїзд довелося. Все тому, що Києву кожен місяць безплатного проїзду обходився у пів мільярда гривень.

Ми вимушені зробити платним проїзд, тому що навіть платний транспорт був дотаційним на близько чотири мільярди гривень щорічно. А коли транспорт був безплатним, це коштувало місту понад пів мільярда гривень щомісяця, – підкреслив він.

Водночас є й плюси у відновленні плати за проїзд. Наприклад, інтервал між потягами метро скоротиться з 30 до 10 хвилин. Також відомо, що невдовзі у Києві планують відкрити більше маршрутів.

Зауважимо, що у Києві плату за користування громадським транспортом відновили. Відповідне рішення ухвалили 16 травня.

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