В Україні продають рідкісний родстер Opel

Всього було випущено 32 тисячі таких машин / autowp

У нашій країні продають за 30 тисяч євро рідкісний родстер Opel 1,8 Litre, який був випущений ще в далекому 1932 році.

Оголошення з'явилося на одному з сайтів. Відповідно до публікації, ретромобіль має 1,8-літровий бензиновий двигун V6, потужністю 32 кінські сили.

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Всього було випущено 32 тисячі таких машин. Opel 1,8 Litre робили в 1931-33 роках і це була одна з перших моделей, спроектованих під крилом General Motors, американський концерн придбав Opel 1929 року.

Тим часом компанія Lightyear показала перший прототип електромобіля One, оснащеного сонячними панелями. Очікується, що продаж авто почнеться у 2021 році.

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