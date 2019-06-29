Голландці показали прототип "сонячного" електромобіля

Компанія Lightyear показала перший прототип електромобіля One, оснащеного сонячними панелями. Очікується, що продаж авто почнеться у 2021 році.

Компанія була заснована три роки тому членами команди SolarTeam Eindhoven, яка виграла змагання автомобілів на сонячній енергії World Solar Challenge в 2013, 2015 і 2017 роках.

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Як стверджують розробники, автомобіль Lightyear One зможе долати 725 кілометрів на одному заряді батареї.

Поповнювати заряд акумулятора можна буде за допомогою сонячних панелей, які покривають дах і капот. У сонячний день панелі можна підзарядити за годину на стільки, щоб забезпечити додаткові 12 кілометрів ходу. Автомобіль підтримує 60-кіловатну зарядку і здатний розганятися з 0 до 100 кілометрів на годину за 10 секунд.

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