Рятуємо двигун вашого авто влітку правильно

Не всі автомобілі мають датчик температури, розташований на приладовій панелі. Але й він не захистить транспортний засіб від перегріву двигуна, якщо ви на це не будете звертати увагу.

Для того, щоб не виникло біди у спекотні дні – потрібно дотримуватися цих порад, якими поділилася Gazeta.ua.

Профілактика

Вам потрібно кожного року замінювати рідину системи охолодження. Не варто забувати й про перевірку патрубків на наявність повітря в системі. Це можна зробити самостійно. Ви відчуєте, де у патрубку є рідина, а де вона відсутня.

Перевіряємо радіатор

Рідина, яка сочиться з радіатора, при високих температурах може швидше витікати. А за умов поїздки на далеку відстань – узагалі закінчитися. Не варто забувати й про те, що радіатор може забиватися брудом, що буде заважати доступу повітря.

Шланги охолоджувальної системи

Їх потрібно ретельно оглянути, адже з них теж може сочитися рідина. Часто таке стається там, де шланги з'єднуються з термостатом або радіатором.

Перевіряємо корки

Маються на увазі корки радіатора та розширювального бачка. Вони мають бути щільно зафіксовані та не хитатись. Самі ж ущільнювачі повинні бути без тріщин, адже погана фіксація або пошкодження стають причиною витоку тосолу.

Рівень охолоджувальної рідини

У розширювальному бачку ви зможете побачити рівень рідини, яка охолоджує двигун вашої машини. Її витік можливий із різних місць. Наприклад, якщо калюжа назбиралася під машиною під час стоянки - потрібно залити воду та завітати на СТО.

Робота вентилятора

Його потрібно перевіряти, якщо ви частіше катаєтесь на короткі дистанції. Для чого це робити? А для того, щоб бути впевненим у тому, що він працюватиме тоді, коли ви будете їхати кудись далеко, адже лише за таких умов вмикається кулер біля двигуна.

Охолоджуємо двигун самостійно

Для цього потрібно ввімкнути пічку, як би це дивно не звучало. Частина тепла із системи охолодження буде йти в салон, а температура двигуна почне стабілізуватися. Втім, це може не вельми позитивно вплинути на ваше самопочуття, адже всередині авто буде пекельно спекотно.

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