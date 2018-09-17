В Україні посилять правила для автомобілістів

Нардепи приготували низку змін для українських водіїв. Так, в разі прийняття законопроекту 7286, напрацьованого Кабміном, при зупинці транспортного засобу водій повинен буде передавати свої документи в руки поліцейського.

Члени комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, рекомендували парламенту прийняти законопроект за основу, про що повідомив Автоюрист Володимир Караваєв на своїй сторінці у Facebook.

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Якщо законопроект буде підтриманий Радою, то в разі зупинки поліцейським транспортного засобу водій буде зобов'язаний: тримати руки в полі зору копа, а на вимогу – заглушити двигун, включити аварійну сигналізацію і вийти з автомобіля. Залишати транспортний засіб без дозволу поліцейського заборонено.

Зміна у правилах для автомобілістів

"Члени комітету також погодилися з необхідністю зменшення порога швидкості до 10 км/год, що "не карається", зі збільшенням штрафів за основними порушень з 425 до 510 грн, проте не погодилися з правом поліцейського на зупинку транспортних засобів з метою перевірки водіїв на стан сп'яніння", – повідомив Караваєв.

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