Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Привітання Танці з зірками

В Україні посилять правила для автомобілістів

  • 65
ПДР - фото 1
ПДР / forums.watchuseek

Нардепи приготували низку змін для українських водіїв. Так, в разі прийняття законопроекту 7286, напрацьованого Кабміном, при зупинці транспортного засобу водій повинен буде передавати свої документи в руки поліцейського.

Члени комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності, рекомендували парламенту прийняти законопроект за основу, про що повідомив Автоюрист Володимир Караваєв на своїй сторінці у Facebook.

І ще: У Парижі на один день зупинять автомобільний рух

Якщо законопроект буде підтриманий Радою, то в разі зупинки поліцейським транспортного засобу водій буде зобов'язаний: тримати руки в полі зору копа, а на вимогу – заглушити двигун, включити аварійну сигналізацію і вийти з автомобіля. Залишати транспортний засіб без дозволу поліцейського заборонено.

Зміна у правилах для автомобілістів - фото 276357
Зміна у правилах для автомобілістів

"Члени комітету також погодилися з необхідністю зменшення порога швидкості до 10 км/год, що "не карається", зі збільшенням штрафів за основними порушень з 425 до 510 грн, проте не погодилися з правом поліцейського на зупинку транспортних засобів з метою перевірки водіїв на стан сп'яніння", – повідомив Караваєв.

Читайте також: Без кабіни і з автопілотом: Volvo презентувала тягач майбутнього

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Слухай Радіо МАКСИМУМ і вигравай квитки на концерт Енріке Іглесіаса
  • 12:30, 11 вересня
  • 334
Дівчина тижня: гаряча українська ню-модель Інна Микитась, яка радує мережу пікантними фото
  • 17:10, 16 вересня
  • 1684
Гороскоп на тиждень 17 – 23 вересня для всіх знаків Зодіаку
  • 09:33, сьогодні
  • 69
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто