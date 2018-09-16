Без кабіни і з автопілотом: Volvo презентувала тягач майбутнього

Шведська компанія Volvo представила концепт безпілотного електричного тягача Vera.

Компанія Volvo Trucks показала автономний електричний тягач, який отримав ім'я Vera. Футуристична вантажівка, яка своїм дизайном і технічними можливостями дуже нагадує авто з фільмів про майбутнє, може буксирувати понад 30 тонн і відмінно підходить до всіх стандартних напівпричепів.

І ще: В Україні знизилися ціни на кросовер Hyundai

Зараз інженери Volvo доводять тягач майбутнього до ладу, а дата дебюту товарної версії безпілотника Vera поки навіть не анонсується.

Безпілотний тягач Vera

Відомо, що перші моделі автономного вантажного транспорту випробують в локальних зонах, наприклад, портах, логістичних центрах або на територіях великих фабрик.

Розробники концепту впевнені, що передові технології і електрична трансмісія зроблять вантажоперевезення оперативнішими, економнішими і екологічнішими. Так, автономна платформа завдяки низькому рівню шуму може працювати цілодобово, також скорочується викид шкідливих речовин в атмосферу.

Управляти тягачем, який позбувся класичної кабіни, а, відповідно, і водійського місця, можна буде за допомогою хмарного сервісу. Кожна вантажівка Volvo Vera буде з'єднана з центром управління, фахівці якого в режимі реального часу будуть контролювати і оптимізовувати логістичний потік. Безпілотні тягачі зможуть передавати в центр дані про свої поточні координати, рівень зарядки батареї, швидкості, а також часу прибуття вантажу.

Читайте також: Представлений перший в світі броньований суперкар