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У Парижі на один день зупинять автомобільний рух

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Париж / traveller-eu

Щорічна акція на добу перетворює столицю Франції в місто для пішоходів.

16 жовтня в Парижі можна буде гуляти по місту і не зустріти жодної машини, що рухається – автомобільний рух зупинять на більшу частину дня. Акція пройде в третій раз, і її автори хочуть показати городянам і туристам, що по Парижу можна пересуватися і без машин, а місто при цьому стає більш чистим і безпечним.

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Влада Парижа кілька десятиліть планомірно знижує кількість машин в межах міста: з 1990 року використання автомобілів всередині міських кордонів скоротилося на 45%, а кількість велосипедистів зросла в 10 разів.

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Париж без авто

У 2017 році місто оголосило, що заборонить дизельні автомобілі до 2024 року. Авто, які працюють на газовому паливі, будуть заборонені до 2030 року. Старі автомобілі вже заборонені в центрі Парижа з 8 ранку до 8 вечора по буднях.

Парижанам, які вирішили відмовитися від автомобіля, місто виплачує допомогу в розмірі приблизно 700 доларів – її можна витратити на покупку велосипеда, проїзд в громадському транспорті або оплату каршерінга. Власники малого бізнесу можуть отримати від міста близько 10 тисяч доларів на покупку вантажівки або автобуса, що працює на електриці.

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Джерело: fastcompany
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