Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Apple повернула в продаж старий iPhone за низькою ціною

  • 279
iPhone SE - фото 1
iPhone SE / zdnet

В американському магазині компанії Apple у продажу знову з'явилися смартфони iPhone SE, які можна купити в розділі з розпродажем.

Apple пропонує iPhone SE з 32 ГБ пам'яті за 249 доларів і 128 ГБ за 299 доларів. Це не відновлені, а зовсім нові і не заблоковані смартфони. Вони продаються зі знижкою у 100 доларів у порівнянні зі старою ціною.

Це цікаво: Стали відомі нові подробиці про iPhone XI

iPhone SE повернувся в продаж - фото 302449
iPhone SE повернувся в продаж

Проте, не ясно, чому Apple повернула в продаж стару модель.Ймовірно, компанія розпродає телефони з запасів на складах. Однак можливість купити iPhone SE є тільки у жителів США.

Apple випустила iPhone SE у 2016 році разом з 6s і 6s Plus. Завдяки низькій ціні в порівнянні з флагманами і компактному корпусу SE став найбільш продаваним смартфоном.

Читайте також: Apple випустила чохли для iPhone XS, XS Max і XR з бездротовою зарядкою

Джерело: engadget
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2038
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 390
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31335
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Apple