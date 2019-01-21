Apple повернула в продаж старий iPhone за низькою ціною

В американському магазині компанії Apple у продажу знову з'явилися смартфони iPhone SE, які можна купити в розділі з розпродажем.

Apple пропонує iPhone SE з 32 ГБ пам'яті за 249 доларів і 128 ГБ за 299 доларів. Це не відновлені, а зовсім нові і не заблоковані смартфони. Вони продаються зі знижкою у 100 доларів у порівнянні зі старою ціною.

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iPhone SE повернувся в продаж

Проте, не ясно, чому Apple повернула в продаж стару модель.Ймовірно, компанія розпродає телефони з запасів на складах. Однак можливість купити iPhone SE є тільки у жителів США.

Apple випустила iPhone SE у 2016 році разом з 6s і 6s Plus. Завдяки низькій ціні в порівнянні з флагманами і компактному корпусу SE став найбільш продаваним смартфоном.

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