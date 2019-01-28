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Вигляд iPhone 2019 показали на новому відео

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Нові детали про iPhone 2019-го року - фото 1
Нові детали про iPhone 2019-го року / youtube

У ролику iPhone 2019 показаний з потрійною основною камерою, при цьому модуль отримав розширену овальну форму.

У мережі з'явилося нове концептуальне відео з iPhone 2019. У ролику гаджет показаний з потрійною основною камерою, при цьому її модуль розширеної овальної форми. Відео з'явилося на YouTube-каналі ConceptsiPhone.

До слова: Стали відомі нові подробиці про iPhone XI

У ролику показаний кільцевий світлодіодний спалах, який оточує камеру. Він працює потужніше за звичайний.

Також очікується, що нова лінійка iPhone отримає Touch ID, вбудований в екран. В цілому ж дизайн гаджета має багато спільного з iPhone SE.

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Джерело: youtube
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