Вигляд iPhone 2019 показали на новому відео

Нові детали про iPhone 2019-го року / youtube

У ролику iPhone 2019 показаний з потрійною основною камерою, при цьому модуль отримав розширену овальну форму.

У мережі з'явилося нове концептуальне відео з iPhone 2019. У ролику гаджет показаний з потрійною основною камерою, при цьому її модуль розширеної овальної форми. Відео з'явилося на YouTube-каналі ConceptsiPhone.

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У ролику показаний кільцевий світлодіодний спалах, який оточує камеру. Він працює потужніше за звичайний.

Також очікується, що нова лінійка iPhone отримає Touch ID, вбудований в екран. В цілому ж дизайн гаджета має багато спільного з iPhone SE.

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