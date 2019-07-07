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В Україні оголосили штормове попередження

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В окремих регіонах країни збережеться високий рівень пожежної небезпеки - фото 1
В окремих регіонах країни збережеться високий рівень пожежної небезпеки / Wired

Сьогодні, 7 липня в Україні очікуються сильні дощі і грози, місцями пориви вітру можуть досягати 15-20 м/с.

Погода в Україні в неділю, 7 липня, погіршиться, місцями очікуються грози, сильні дощі і шквали, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

І ще: Рятувальники повідомили про різку зміну погоди

"За даними Укргідрометцентру, 7 липня вдень у західних, північних і центральних областях місцями грози, на Прикарпатті і Закарпатті значні дощі, місцями шквали 15-20 м/с", – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, 7 липня в окремих регіонах країни збережеться високий рівень пожежної небезпеки. Погода на тиждень: від 17 до 35 градусів. Раніше жителі Землі спостерігали за неймовірно барвистою подією – повним сонячним затемненням. Дивіться найкращі фото цієї події! Найкраще за затемненням було спостерігати з території Південної Америки, а ось в Україні, на жаль, його видно не було.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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