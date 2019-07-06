Рятувальники повідомили про різку зміну погоди

У ДСНС розповіли про погіршення погоди у кількох областях країни, а також про наслідки негоди. Детальніше читайте на Радіо МАКСИМУМ.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили, що 7 липня, у неділю, в Україні прогнозується значне погіршення погодних умов.

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"7 липня вдень у західних, північних та центральних областях місцями грози, на Прикарпатті та Закарпатті значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через значні дощі 7-8 липня на річках басейнів Сяну та Дністра у Львівські та Івано-Франківській областях підійметься рівень води, однак без негативних наслідків. Складніша ситуація на гірських притоках Дністра, де можливе формування локальних паводків та силових стоків.

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