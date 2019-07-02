Мексиканське місто посеред літа накрив крижаний шторм: відео

Одне із міст у Мексиці вночі засипало гігантським градом, через що кілька вулиць перекрили крижані брили. Наслідки несподіваного "подарунку" від погоди показали на відео.

Перший день липня для мексиканського міста Гвадалахара став зовсім не літнім, адже вночі його засипало майже 2-метровим шаром граду. Менш як за 20 хвилин крижаного шторму температура опустилась із 22 до 14 градусів, а сніг з льодом засипав вулиці, перекривши рух. У прес-службі місцевої влади повідомили про повені через танення криги, а також повалені дерева. На щастя, ніхто не постраждав через нічний інцидент.

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