Сонячне затемнення 2019 показали в яскравих знімках

2 липня жителі Землі спостерігали за неймовірно барвистою подією – повним сонячним затемненням. Дивіться найкращі фото цієї події!

Найкраще за затемненням було спостерігати з території Південної Америки, а ось в Україні, на жаль, його видно не було.

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Затемнення почалося о 22:23 за Києвом і тривало чотири хвилини. Почалося красиве явище над Тихим океаном і по діагоналі пройшло через Чилі і Аргентину. Також деякі фази затемнення змогли побачити в Еквадорі, Бразилії, Уругваї, Парагваї і на деяких островах Тихого океану. В 2019 році очікується п'ять затемнень, три сонячних і два місячних: часткове сонячне затемнення 6 січня, повне сонячне 2 липня і повне місячне 21 січня.

Тим часом в мережі вже опублікували тисяч яскравих фотографій.

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