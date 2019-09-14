В Україні оголошено пожежну небезпеку: у яких областях і що не можна робити

Рятувальники повідомили про те, що майже по всій країні втримується надзвичайна пожежна небезпека. У яких областях найспокійніша ситуація, а також правила поведінки у цей період – читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про наслідки тривалої сухої та спекотної погоди в країні. Відтак, у більшості областей оголошено найвищий рівень небезпеки спалахування пожеж у найближчі кілька днів.

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"14-16 вересня в Україні, крім Карпат, утримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У Києві та Київській області 14-16 вересня утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека", – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що така пожежонебезпека збільшує ризики появи пожеж на відкритих територіях та у природних екосистемах, що може мати плачевні наслідки.

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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