Погода в Україні 14 вересня: похолодання і грози у більшості областей

14 вересня в Україні очікується відчутне похолодання, а також побільшає опадів у вигляді невеликих дощів. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

14 вересня, у п'ятницю, по всій країні прогнозується різка зміна погодних умов. Через холодний атмосферний фронт температура відчутно знизиться. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Протягом 14-15 вересня у західних областях, на Півночі, на північному сході, у більшості центральних областей очікується максимально +17+23 градуси. Дощі, переважно невеликі, пройдуть на Заході, Півночі та у Центрі. До кінця доби 14-го вересня можуть досягнути Одещини та Харківщини. У південній частині та на Сході ще втримається суха тепла погода з денною температурою повітря +24+28 градусів. Вітер стане вже північно-західним та поривчастим, подекуди навіть сильним, до 15-18 м/с", – додала вона. У Києві вранці та вдень 14 вересня можливі незначні дощі, а температура на вихідних коливатиметься на рівні +20.

Прогноз погоди на 14 вересня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +19+21

Чернівці +20+22

Івано-Франківськ +19+21

Тернопіль +19+21

Рівне +20+22

Луцьк +19+21

Вінниця +19+21

Хмельницький +20+22

Житомир +20+22

Чернігів +19+21

Черкаси +20+22

Миколаїв +25+27

Одеса +25+27

Херсон +26+28

Полтава +20+22

Суми +19+21

Харків +24+26

Дніпро +25+27

Запоріжжя +25+27

Донецьк +26+28

Луганськ +25+27

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