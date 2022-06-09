В Україні надзвичайний рівень пожежної небезпеки – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає усіх, що у країні зараз існує особлива загроза пожеж. Особливо це стосується періоду з 9 до 11 травня. Читайте далі та дізнайтеся подробиці!

Зверніть увагу, що протягом цих вихідних надзвичайний рівень пожежної небезпеки буде у всіх областях України, окрім Закарпаття. Це пов'язано з високою температурою повітря та відсутністю опадів.

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"Увага! 9-11 червня в Україні, крім Закарпаття та Карпат, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", – зазначають в ДСНС.

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