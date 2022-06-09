На залізничному вокзалі у Києві встановили металошукачі

В "Укрзалізниці" повідомили, що у столиці на Центральному залізничному вокзалі встановили додаткові системи безпеки й огляду пасажирів – металошукачі та рентгени. Читайте далі та дізнайтеся деталі!

"Укрзалізниця" провела пресконференцію щодо посилення безпекових заходів з 8 червня. Тепер відбуватиметься огляд пасажирів, як в аеропорту. Тому зауважте, що варто приїжджати зі значним запасом часу до виправлення вашого потяга.

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"На вокзалі встановлено комплексну систему огляду для підвищення безпеки пасажирів – 2 стаціонарні металошукачі ("рамка"), 4 рентгенотелевізійні інтроскопи, ручні металодетектори, мобільна рентгенотелевізійна установка", – коментують в Укрзалізниці.

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